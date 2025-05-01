Стратегически важная игра в Хмельницком. Что смотреть в пятницу в группе Выбывание

Уже завтра в Первой лиге начинается второй круг весенней части сезона. Вашему вниманию анонс стартового противостояния шестого тура группы "Выбывание".

Группа "Выбывание". Шестой тур

"Подолье" - "Металлург"

02.05.2025. 12:30. "Подолье". Хмельницкий

В Хмельницком встретятся шестая и седьмая команды группы. "Подолье" два тура подряд завершило со счетом 1:1. И это были матчи с прямыми конкурентами за сохранение прописки в Первой лиге. Неделю назад подопечные Ковальца не смогли переиграть "Диназ" - 1:1. По игре эта команда на победу точно не заслужила. В последнее время у "Подолья" существенные проблемы с игрой в атаке. Подопечные Сергея Ковальца в случае победы удалятся от зоны прямого выбывания из Первой лиги. "Металлург" в 2025 году еще вообще не побеждал: две ничьи и два поражения. В прошлом туре запорожцы дома уступили "Прикарпатью" - 0:2. Команда находится в зоне переходных игр с командой Второй лиги. Футболисты "Металлурга" слишком много дают соперникам создавать у собственных ворот и если бы не Байда, то они бы пропускали еще больше. Важнейший матч для обеих команд. Напомним, что игра в Запорожье завершилась победой "Подолья" - 2:1. На этой неделе стало известно, что руководство клуба приняло решение о прекращении сотрудничества с Ильей Близнюком, Дмитрием Невмывакой, Владимиром Полевым и Евгением Проценко. До конца сезона "Металлург" будет работать под руководством Юрия Слабышева, Сергея Рудыки и Руслана Галигузова.