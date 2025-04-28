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Металлург - Прикарпатье 0:2. Видео голов и обзор матча
Не впечатляют запорожцы
Прикарпаття
Запорожский "Металлург" уступил "Прикарпатью" в пятом туре группы "Выбывание".
Авторами забитых мячей в составе ивано-франковского клуба стали Василий Цюцюра и Владислав Бучакчийский.
Таким образом, безвыигрышная серия "Металлурга" в 2025 году составляет уже пять игр.
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Группа "Выбывание". Пятый тур
"Металлург" - "Прикарпатье" 0:2
Голы: Цюцюра (27), Бучакчийський (57)
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