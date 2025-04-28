  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлург - Прикарпатье 0:2. Видео голов и обзор матча

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлург - Прикарпатье 0:2. Видео голов и обзор матча

Первая лига

Не впечатляют запорожцы

Металлург - Прикарпатье 0:2. Видео голов и обзор матча

Прикарпаття

Александр Бураков Автор UA-Футбол

Запорожский "Металлург" уступил "Прикарпатью" в пятом туре группы "Выбывание".

Авторами забитых мячей в составе ивано-франковского клуба стали Василий Цюцюра и Владислав Бучакчийский.

Таким образом, безвыигрышная серия "Металлурга" в 2025 году составляет уже пять игр.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Группа "Выбывание". Пятый тур

"Металлург" - "Прикарпатье" 0:2

Голы: Цюцюра (27), Бучакчийський (57)

По теме
yellow-arrow
Анищенко о поединке в Первой Лиге: В целом получился не очень привлекательный матч для болельщиков
yellow-arrow
И.о. главного тренера Буковины рассказал о победе над ЮКСОЙ и борьбе в Первой Лиге
yellow-arrow
"Это положительный заряд на будущие матчи", - Патрик ван Леувен о победе Металлиста 1925 в матче Первой Лиги
Первая лига обзор Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлург (Запорожье)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости