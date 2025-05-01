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Шанс на досрочный выход в УПЛ для Эпицентра. Что смотреть в пятницу в чемпионской группе
Стартовая игра тура
Фото: ФК Епіцентр
В Киеве болельщиков Первой лиги ожидает интересное противостояние между "Эпицентром" и ЮКСА. Смогут ли "крестоносцы" огорчить лидера?
Группа "Чемпионская". Пятый тур
ЮКСА - "Эпицентр"
02.05.2025. 15:00. НТК "им. Банникова". Киев
В Киеве в гости к предпоследней команде чемпионской группы приедет лидер. ЮКСА в весенней части сезона разочаровывает: два поражения, победа и ничья. К тому же, внутри коллектива не все так хорошо. Руководство клуба приняло решение уволить Дмитрия Чирикала и старшим тренером назначили Ивана Остапова. Очень странное решение, но кто платит, тот и заказывает музыку. В прошлом туре "крестоносцы" дома разгромно уступили 0:3. На гол ЮКСА все же наиграла, но поражение заслуженное. Команда из Тарасовки ужасно сыграла в защите. К тому же, в позиционном футболе были проблемы. Легионеры снова сыграли явно ниже своих возможностей. Реальных шансов побороться за лидирующую четверку у ЮКСА немного.
"Эпицентр" выиграл восьмой матч подряд. Неделю назад подопечным Нагорняка было очень непросто против "Кудровки", но они выдержали натиск соперника и воспользовались своим шансом на 83-й минуте. Бомбардирский талант проявил Даниил Кравчук. В случае победы "Эпицентр" за три тура до завершения гарантирует себе выход в УПЛ. Из-за дисквалификации гостям не сможет помочь Иван Бендера.
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