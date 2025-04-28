Первая лига
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Именитый клуб Первой лиги уволил главного тренера
Илья Близнюк покинул запорожский Металлург
mfcmetalurg.com
Также клуб покидают и его помощники - Дмитрий Невмывака, Владимир Полевой и Евгений Проценко.
Отметим, что сейчас "Металлург" с 19 очками идет 6-м в турнирной таблице Первой лиги в группе Выбывание.
Близнюк работал с командой с началм октября 2024 года.
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