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Именитый клуб Первой лиги уволил главного тренера

Первая лига
Обновлено

Илья Близнюк покинул запорожский Металлург

Именитый клуб Первой лиги уволил главного тренера

mfcmetalurg.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Запорожский "Металлург" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Ильей Близнюком.

Также клуб покидают и его помощники - Дмитрий Невмывака, Владимир Полевой и Евгений Проценко.

Отметим, что сейчас "Металлург" с 19 очками идет 6-м в турнирной таблице Первой лиги в группе Выбывание.

Близнюк работал с командой с началм октября 2024 года.

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Илья Близнюк Металлург (Запорожье)
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