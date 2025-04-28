Именитый клуб Первой лиги уволил главного тренера

Запорожский "Металлург" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Ильей Близнюком.

Также клуб покидают и его помощники - Дмитрий Невмывака, Владимир Полевой и Евгений Проценко.

Отметим, что сейчас "Металлург" с 19 очками идет 6-м в турнирной таблице Первой лиги в группе Выбывание.

Близнюк работал с командой с началм октября 2024 года.