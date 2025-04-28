В эпицентре событий. С кем и чем детище строителя гегемона выйдет в УПЛ

Потенциальный обыгрыш ЮКСЫ, и так разобранной внутренними скандалами, досрочно квалифицирует “Эпицентр” в УПЛ. Команда зафиксировала впечатляющий отрезок — впервые и пока что в последний раз уступила еще в сентябре (!) “Агробизнесу” (1:2), заслуженно закончила осеннюю часть Первой лиги на лидирующей строчке, с начала ноября и по сей день держит сугубо победный темп. Восемь матчей, четыре из которых — в группе повышения в классе, — все это трансформировалось в 41 очко и 9 баллов преимущества над ближайшим оппонентом.

Вопрос по УПЛ почти снят, поэтому мы решили подробнее присмотреться к команде — вскоре она будет находиться на наших радарах чаще. Что там есть интересного?

Тренер

Каменчанами руководит хорошо известный Сергей Нагорняк. 53-летний специалист начал тренерскую карьеру в качестве помощника Мирона Маркевича в “Днепре”, после с переменным успехом работал во главе различных юношеских сборных Украины. Долгое время вел игроков, зарекомендовавших себя в УПЛ и за ее пределами: выделим Егора Ярмолюка, Антона Царенко, Богдана Слюбика, Олега Федора, Виталия Холода, Олега Пушкарева, Игоря Горбача и Андрея Булезу.

В июне 2021-го стал тренером-консультантом “Эпицентра”, в сентябре 2022-го получил кресло главного (предшественник, — Олег Надуда, — взял на себя обязанности ассистента). В течение дебютного розыгрыша 2022/23 продемонстрировал достаточно высокие показатели: занял третью строчку в группе А Первой лиги, однако, к сожалению, в дальнейшем потерял темп в борьбе за повышение.

Сезон 2023/24 запомнился существенным улучшением — на этот раз далось второе место в общей таблице и четвертое — в чемпионской. В стыках за право попадания в УПЛ команда встретилась с “Вересом”, заставила ровенчан спасаться в первом матче (1:1), однако растворилась под давлением трибун “Авангарда” (1:3).

В июле 2024-го Сергей Николаевич попытался еще раз приобщиться к элитному дивизиону. Смерть “Днепра-1” открыла лазейку в виде так называемого финала четырех, и коллектив из Каменца-Подольского выдал интригующую перестрелку с Минаем (3:3; в серии пенальти - 3:5). Опять осечка, но сдержанно позитивно воспринятая руководством — прогресс не подлежал никаким сомнениям.

Как там говорят — Бог любит троицу? Примечательно, что “Эпицентр” никогда не отказывал себе в высоко поставленных задачах, и желаемое вот-вот воплотится в реальность.

“Делаем все для того, чтобы повыситься в классе. Всегда хочется играть в конкуренции с сильнейшими. Если не ставить перед собой амбициозные задачи, то зачем тогда играть в футбол?”, — это же коуч подтвердил клубной пресс-службе.

Причина успеха кроется как в недооценке со стороны соперников, так и работе, проделанной персонально Нагорняком — есть тактическая гибкость, приход к устойчивому, но эффективному рисунку 4-1-4-1, прослеживается ментальное развитие подопечных. Все это произвело хороший эффект и достойно того, чтобы сказать свое слово в Премьер-лиге.

Состав

Ростер “Эпицентра” входит в список наиболее возрастных (26,1 лет; шестая строчка среди остальных участников Первой лиги). Впрочем, это не типичный микс молодости и опыта — ветераны имеют вес, помогают в установлении результатов, однако не являются ядром и наделены меньшей практикой, о чем говорит статистика.

Иван Бендера, Владислав Мороз, Даниил Кравчук, Николай Миронюк, Степан Григоращук — всем футболистам, которые и формируют основу, по 22-24 года. Это правильный подход, ведь работает на перспективу — нет, “деды” способны принести пользу в эпизоде, но вокруг них объективно не построишь долговременный проект.

Но если что, то держим кулаки за Андрея Беженара — центральный полузащитник и по совместительству капитан проверил на практике любителей, Вторую и Первую лиги, рисковал повесить бутсы на гвоздь из-за травмы и как-то оказался в Молдове. Сногсшибательные приключения должны подытожиться нашей “вышкой”.

Как показывает практика, клуб с промоушеном в УПЛ враз и кардинально меняет состав (это нормально — мало кто горит желанием сразу вылетать). Надеемся, что хотя бы какая-то часть вышеуказанных фамилий останется на балансе и так же порадует глаз на самом высоком уровне.

Владимир Танчик, известный по “Днепру-1”, Никита Полюлях, в 2021-м подсветившийся в “Вересе”, Евгений Запорожец (в биографии присутствуют “Ингулец” и “Оболонь”), Егор Демченко, Олег Билык из “Александрии” и “Черноморца”, Андрей Ляшенко, Даниил Кравчук, Иван Демиденко — все эти люди в той или иной степени знают, что такое Премьер-лига.

Нагорняк очень деликатен в оценках, однако и он отдал должное нескольким ребятам: “Если уж необходимо кого-то отметить, то я бы выбрал голкипера Билыка и нападающего Кравчука. От них многое зависит в игре нашей команды. Все создавали моменты для того, чтобы Кравчук стал лучшим бомбардиром”.

И это полная правда — Билык является важным элементом позади и дал понять это хотя бы присутствием среди лидеров дивизиона по числу “сухих” матчей (9; у преследователей, — Даниила Варакуты из “Металлиста 1925” и Антона Яшкова, представителя “Кудривки” — по 8).

Что касается Кравчука, то здесь полный успех — форвард отгрузил 11 голов и вышел на первую строчку бомбардирского рейтинга. Парень огорчил “Хуст” (3), “Прикарпатье” (2), “Буковину”, “Металлист”, “Минай”, “Подолье”, “Полтаву” и “Кудривку”.

Но не кажется, что “Эпицентр” имеет какую-то зависимость — в отсутствие Даниила неизменно брал максимум очков (было сломано сопротивление “Прикарпатья”, а с ЮКСОЙ сложилась феерическая перестрелка 4:3).

Сергей Николаевич раз за разом подчеркивал: “нам нужно качество, а не количество”, “взять кого-то “лишь бы взять” — я не хочу”. Сейчас ресурсов коллектива хватает, но в будущем все же без усиления не обойтись — кто бы что ни думал, но УПЛ гораздо более требовательна.

Возможности

Есть твердое убеждение, что клуб зайдет в УПЛ не на один день и не рассыплется при первой попавшейся серьезной проблеме. Здесь нет ничего удивительного, ведь за все ключевые процессы отвечает тот самый строительный гегемон “Эпицентр К”, который взялся за “Дунаевцы” в 2019-м, их переименовал и с тех пор неустанно развивает.

Семейство Герег обладает чрезвычайным влиянием (в 2022-м их состояние оценивалось в 1,2 млрд долларов согласно Forbes), причастно к политическим, бизнес-элитам, давно интегрировано в футбол. Еще в 2015-м “Эпицентр К” несколько неожиданно подписал партнерство с немецким «Вольфсбургом» на сезон 2015/16, а в 2019-м ударил по рукам с УАФ и стал титульным спонсором сборной Украины.

В 2020-м “Эпицентр” дебютировал в профессионалах и, как видим, дошел до исторической отметки. Этого бы не произошло без соответствующего финансирования и инвестиций, направленных на улучшение инфраструктуры. Гереги не разбрасываются деньгами, как условный “Металлист 1925”, не осуществили ни одного трансфера за деньги, однако достаточно искусны в поисках кадров и очевидно имеют чем апеллировать, если их интересы защищают еще “вчерашние” упеэловцы.

“Александр Герега делает все для того, чтобы в финансовом плане чувствовали себя уверенно. Пока что клуб в инфраструктурном плане не соответствует требованиям УПЛ, но ежемесячно работает в этом направлении. Мы создали свою женскую команду, у нас есть собственная академия. Все мы живем в непростое время, но движемся вперед. Благодаря компании “Эпицентр” у нас стабильность”, — рассказал Нагорняк в декабре 2024-го.

Еще раньше, в мае 2024-го, тренер сказал следующее: “У руководства есть полное понимание: если команда попадет в УПЛ — бюджет будет увеличен, поверьте, в несколько раз. У нас одна из самых мощных компании в Украине, так что с этим проблем не будет”. Сильное заявление, но в него охотно веришь.

База в Дунаевцах, академия, женский футбол — это все круто и необходимо. Есть загвоздка с домашней ареной — в 2022-м местные власти и «Эпицентр» сделали ремонт на стадионе имени Григория Тонкочеева, однако он все равно не подлежит нормам УПЛ. 2 500 мест — не 4 500, что является проходным “минимумом”, поэтому здесь придется искать варианты для переезда.

Хмельницкий? “Подолье” не предоставит тех мощностей, чтобы удовлетворить регламентные потребности, поэтому на ум приходит стадион имени Шухевича в Тернополе, где базируется тамошняя “Нива”. 150 километров из Каменца-Подольского до Тернополя — какая-никакая дистанция, но что уж поделать. Маловероятно, что УПЛ, пусть и на фоне ограниченной заполняемости, пойдет на встречу и позволит выступать на Тонкочеева.

Поэтому это первоочередная головная боль для владельцев — придумать, где размещаться в будущем и одновременно не распылить аудиторию, готовую поддержать коллектив. Ведь все же захотят прийти на “Динамо” или “Шахтер”.