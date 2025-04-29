Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Николаем Цымбалом
Новый выпуск передачи
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 28.04.2025.
Гость программы - бывший тренер "Миная" и ФК "ЮКСА" Николай Цымбал.
В выпуске:
- Группа Чемпионская: "Буковина" возвращается в лидерскую гонку, "ЮКСА" и "Металлист" притормозили;
- Группа Выбывания: мотивация "Виктории" и "Прикарпатья", чего не хватает "Металлургу";
- Битва за вторые места в обеих группах Второй лиги. Продолжается конкурс на розыгрыш официального мяча ПФЛ - SELECT Brillant Super.
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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