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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Николаем Цымбалом

Первая лига

Новый выпуск передачи

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Николаем Цымбалом

Фото: ПФЛ

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Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 28.04.2025.

Гость программы - бывший тренер "Миная" и ФК "ЮКСА" Николай Цымбал.

В выпуске:

  • Группа Чемпионская: "Буковина" возвращается в лидерскую гонку, "ЮКСА" и "Металлист" притормозили;
  • Группа Выбывания: мотивация "Виктории" и "Прикарпатья", чего не хватает "Металлургу";
  • Битва за вторые места в обеих группах Второй лиги. Продолжается конкурс на розыгрыш официального мяча ПФЛ - SELECT Brillant Super.

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Первая лига Вторая лига ПФЛ Украина футбольная Николай Цымбал
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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