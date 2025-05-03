Первая лига. Еще одно испытание для Агробизнеса

Интригующее противостояние ожидает болельщиков Первой лиги в Полтаве, где местная команда будет принимать "Агробизнес". Игра первого круга завершилась волевой победой "Полтавы" - 2:1.

Группа "Чемпионская". Пятый тур

"Полтава" - "Агробизнес"

04.05.2025. 12:30. "Молодежный". Полтава

Перед началом второго круга полтавчане занимали второе место, а "Агробизнес" - пятое. Соперников отделяли всего три зачетных пункта. В прошлом туре "Полтава" прервала свою серию из трех домашних поражений подряд. Подопечные Владимира Сысенко минимально переиграли "Металлист" - 1:0. Это была вторая победа для команды в весенней части сезона. Стоит отметить достаточно качественно игру "Полтавы" в защите, а вот с созданием моментов неделю назад ощущались проблемы.

"Агробизнес" откровенно не впечатляет в 2025 году: три поражения и ничья. Такие результаты постепенно опускают команду вниз в турнирной таблице. Пока команда Чижевсього продолжает бороться за топ-4, но с такой игрой шансов немного. В прошлом туре "Агробизнес" без шансов уступил "Металлисту 1925" - 0:4. За последнее время это была худшая игра для команды из Волочиска. "Агробизнесу" можно только посочувствовать - безвыигрышная серия затягивается. Конечно, чтобы в группе "Чемпионская" играть эффективнее, нужно было качественно усиливаться зимой.