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Праздник игры миллионов. Середняк Первой лиги поздравил с Всеукраинским днем футбола
Даже рассказали с чего все началось
Фото: ФК Прикарпаття
Середняк Первой лиги поздравил с Всеукраинским днем футбола.
"Прикарпатье" на своей странице в соцсети Facebook выложило поздравление. Клуб ничего не пожелал, но рассказал о дебютном матче сборной Украины.
"С всеукраинским днем футбола!
Сегодня, 29 апреля, отмечается праздник игры миллионов на общенациональном уровне в нашем государстве - Всеукраинский день футбола. Именно в этот день, в далеком 1992 году свой первый официальный поединок провела национальная сборная нашей страны.
Первый блин для сине-желтой дружины выдался комом. Встреча в Ужгороде против команды Венгрии завершились поражением украинской команды со счетом 1:3. Автором единственного гола сборной Украины, знаковым, первым в истории, стал нападающий одесского Черноморца Иван Гецко, который он забил ударом со штрафного на 90-й минуте матча", - написал клуб.
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К слову, ранее с праздником поздравили Украинская Премьер-Лига и "Левый Берег".
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