Праздник игры миллионов. Середняк Первой лиги поздравил с Всеукраинским днем футбола

Середняк Первой лиги поздравил с Всеукраинским днем футбола.

"Прикарпатье" на своей странице в соцсети Facebook выложило поздравление. Клуб ничего не пожелал, но рассказал о дебютном матче сборной Украины.

"С всеукраинским днем футбола!

Сегодня, 29 апреля, отмечается праздник игры миллионов на общенациональном уровне в нашем государстве - Всеукраинский день футбола. Именно в этот день, в далеком 1992 году свой первый официальный поединок провела национальная сборная нашей страны.

Первый блин для сине-желтой дружины выдался комом. Встреча в Ужгороде против команды Венгрии завершились поражением украинской команды со счетом 1:3. Автором единственного гола сборной Украины, знаковым, первым в истории, стал нападающий одесского Черноморца Иван Гецко, который он забил ударом со штрафного на 90-й минуте матча", - написал клуб.