  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Праздник игры миллионов. Середняк Первой лиги поздравил с Всеукраинским днем футбола

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Праздник игры миллионов. Середняк Первой лиги поздравил с Всеукраинским днем футбола

Первая лига
Обновлено

Даже рассказали с чего все началось

Праздник игры миллионов. Середняк Первой лиги поздравил с Всеукраинским днем футбола

Фото: ФК Прикарпаття

Новина українською

Середняк Первой лиги поздравил с Всеукраинским днем футбола.

"Прикарпатье" на своей странице в соцсети Facebook выложило поздравление. Клуб ничего не пожелал, но рассказал о дебютном матче сборной Украины.

"С всеукраинским днем футбола!

Сегодня, 29 апреля, отмечается праздник игры миллионов на общенациональном уровне в нашем государстве - Всеукраинский день футбола. Именно в этот день, в далеком 1992 году свой первый официальный поединок провела национальная сборная нашей страны.

Первый блин для сине-желтой дружины выдался комом. Встреча в Ужгороде против команды Венгрии завершились поражением украинской команды со счетом 1:3. Автором единственного гола сборной Украины, знаковым, первым в истории, стал нападающий одесского Черноморца Иван Гецко, который он забил ударом со штрафного на 90-й минуте матча", - написал клуб.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

К слову, ранее с праздником поздравили Украинская Премьер-Лига и "Левый Берег".

По теме
yellow-arrow
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Николаем Цымбалом
yellow-arrow
В эпицентре событий. С кем и чем детище строителя гегемона выйдет в УПЛ
yellow-arrow
Именитый клуб Первой лиги уволил главного тренера
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
МФК Прикарпаття
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости