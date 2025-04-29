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Кудровка - Эпицентр 0:1. Видео гола и обзор матча
Подопечные Нагорняка снова берут три очка
Епіцентр
"Эпицентр" вырвал победу у "Кудровки" в рамках 4-го тура чемпионской группы Первой лиги.
Решающий гол в поединке на 83-й минуте забил Даниил Кравчук.
В турнирной таблице "Эпицентр" лидирует с преимуществом в девять очков над ближайшим преследователем - "Полтавой".
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Группа "Чемпионская". Четвертый тур
"Кудровка" - "Эпицентр" 0:1
Голы: Кравчук (83)
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