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Кудровка - Эпицентр 0:1. Видео гола и обзор матча

Первая лига

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Кудровка - Эпицентр 0:1. Видео гола и обзор матча

Епіцентр

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эпицентр" вырвал победу у "Кудровки" в рамках 4-го тура чемпионской группы Первой лиги.

Решающий гол в поединке на 83-й минуте забил Даниил Кравчук.

В турнирной таблице "Эпицентр" лидирует с преимуществом в девять очков над ближайшим преследователем - "Полтавой".

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Группа "Чемпионская". Четвертый тур

"Кудровка" - "Эпицентр" 0:1

Голы: Кравчук (83)

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