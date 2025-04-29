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"Мы не смотрим в турнирную таблицу". Хавбек Буковины рассказал о подготовке команды к матчам
Целью всегда является победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Буковины" Иван Тищенко дал комментарий после победной игры против "ЮКСА" (3:0) в Первой лиге, в которой он отметился одним забитым мячом.
- Иван, гол в ворота ФК "ЮКСА" стал для тебя в целом третьим в течение весенней части сезона ...
- Да, немного раззабивался (улыбается). Очень рад, что и сегодня забил, и в предыдущих матчах удалось отличиться в воротах соперника. Эмоции положительные, ведь не только гол забил, но и команда одержала победу! Мог записать в свой актив и дубль, но не удалось в одном из эпизодов поразить владения соперника, когда перебрасывал голкипера. Но спасибо и на том, что один мяч таки забил. Очень доволен сегодняшней игрой и итоговой победой "Буковины".
- Благодаря победе над "крестоносцами" "Буковина“ вышла на шестую позицию в "Чемпионской" группе. Теперь от четвертого места нашу команду отделяет всего два зачетных пункта...
- Мы играем от матча к матчу. Каждая следующая игра для нас - самая важная. Об этом мы уже неоднократно говорили. Нам важно одерживать победу в каждом матче. Мы не смотрим в турнирную таблицу, а просто идем вперед с одной целью - побеждать в каждой игре.
Отметим, что "Буковина" располагается на шестом месте в чемпионской группе Первой лиги.
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