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Форвард Буковины верит в шансы команды на УПЛ
Буковина в последнем туре Первой лиги разгромила ЮКСА
bukfc.com
Форвард "Буковины" Олег Кожушко подвел итог недавнего матча Первой лиги с ЮКСА (3:0), в котором он забил свой первый гол за черновицкую команду.
– Олег, поздравляем с дебютным забитым мячом в футболке "Буковины"? Поделись своими впечатлениями от матча.
– Все супер! Рад, что забил дебютный гол за "Буковину". Но самое главное, что мы сегодня одержали победу. Мы и так мотивированы побеждать в каждом матче, но сейчас, когда существенно улучшили свое турнирное положение, будем еще более мотивированы в следующих поединках! У нас хорошие шансы побороться за места в четверке.
– Насколько тебе было принципиально забить именно этот первый мяч за команду?
– Вообще не принципиально, потому что я знал, что все равно забью в ближайшее время. Главное – создавать моменты, тогда и голы будут. Это понимание приходит с опытом.
– Как складывалась игра?
– Было очень тяжело физически, ведь только в среду провели изнурительный матч против "Динамо". Сказались также частые переезды, ведь сначала из Львова в Черновцы добирались, а через несколько дней уже ехали в Киев. В начале игры было тяжеловато, где-то немного подсели. Но ничего, перетерпели, забили два мяча, которые придали нам уверенность. Можно сказать, что после этого мы уже контролировали игру. Также не стоит забывать и о кадровых потерях. Знаю, что игроки, которые не могли сегодня сыграть, очень переживали за нас, поэтому мы хотели порадовать их, а также наших болельщиков содержательной игрой и, самое главное, положительным результатом. Эта победа очень важна для нас, для наших болельщиков.
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