ЮКСА - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лидер приедет в гости к команде, которая переживает не лучшие времена. ЮКСА уволила Дмитрия Чирикала, но пока положительно на результаты это не повлияло. В прошлом туре команда разгромно уступила "Буковине". В случае победы "Эпицентр" сможет досрочно повыситься в классе. Этот матч может стать историческим для подопечных Нагорняка.

Поединок начнется в 15:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.