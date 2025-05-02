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ЮКСА - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
Обновлено

ЮКСА - Эпицентр: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЮКСА - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

Лидер приедет в гости к команде, которая переживает не лучшие времена. ЮКСА уволила Дмитрия Чирикала, но пока положительно на результаты это не повлияло. В прошлом туре команда разгромно уступила "Буковине". В случае победы "Эпицентр" сможет досрочно повыситься в классе. Этот матч может стать историческим для подопечных Нагорняка.

Поединок начнется в 15:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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