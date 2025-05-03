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Кудровка - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Кудровка - Буковина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кудровка - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Буче. Четвертая команда чемпионской группы будет принимать шестую. В случае победы "Буковина" сможет подняться в топ-4. Гости приедут на игру на фоне эмоционального подъема после победы в прошлом туре, но легко против команды Баранова им точно не будет.

Поединок начнется в 12:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Буковина (Черновцы) смотреть футбол онлайн ФК Кудровка
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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