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Кудровка - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кудровка - Буковина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Буковина
Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Буче. Четвертая команда чемпионской группы будет принимать шестую. В случае победы "Буковина" сможет подняться в топ-4. Гости приедут на игру на фоне эмоционального подъема после победы в прошлом туре, но легко против команды Баранова им точно не будет.
Поединок начнется в 12:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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