Кудровка - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Буче. Четвертая команда чемпионской группы будет принимать шестую. В случае победы "Буковина" сможет подняться в топ-4. Гости приедут на игру на фоне эмоционального подъема после победы в прошлом туре, но легко против команды Баранова им точно не будет.

Поединок начнется в 12:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.