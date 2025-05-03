Феникс-Мариуполь - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Противостояние второй и третьей команд группы "Выбывание". "Прикарпатье" в 2025 году вообще еще не проигрывало, а "Феникс-Мариуполь“ выиграл два матча подряд. С лучшей стороны проявляет себя нападающий Руслан Буряк, который забил три гола за две игры. Сможет ли команда Фещука впервые в весенней части сезона огорчить "Прикарпатье"? Узнаем уже в субботу.

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.