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Феникс-Мариуполь - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
Обновлено

Феникс-Мариуполь -Прикарпатье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Феникс-Мариуполь - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото:ФК Прикарпаття

Новина українською

Противостояние второй и третьей команд группы "Выбывание". "Прикарпатье" в 2025 году вообще еще не проигрывало, а "Феникс-Мариуполь“ выиграл два матча подряд. С лучшей стороны проявляет себя нападающий Руслан Буряк, который забил три гола за две игры. Сможет ли команда Фещука впервые в весенней части сезона огорчить "Прикарпатье"? Узнаем уже в субботу.

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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