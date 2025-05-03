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Феникс-Мариуполь - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Феникс-Мариуполь -Прикарпатье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото:ФК Прикарпаття
Противостояние второй и третьей команд группы "Выбывание". "Прикарпатье" в 2025 году вообще еще не проигрывало, а "Феникс-Мариуполь“ выиграл два матча подряд. С лучшей стороны проявляет себя нападающий Руслан Буряк, который забил три гола за две игры. Сможет ли команда Фещука впервые в весенней части сезона огорчить "Прикарпатье"? Узнаем уже в субботу.
Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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