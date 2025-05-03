Минай - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обе команды переживают не лучшие времена. "Минай" проиграл три матча подряд, а "Диназ“ в 2025 году вообще набрал всего один зачетный пункт. В прошлом туре подопечные Головко сыграли вничью с "Подольем" - 1:1. Игра в три центральных защитника сработала, но учитывая турнирное положение надо побеждать.

Поединок начнется в 15:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.