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Минай - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
Обновлено

Минай - Диназ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Минай - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Діназ

Новина українською

Обе команды переживают не лучшие времена. "Минай" проиграл три матча подряд, а "Диназ“ в 2025 году вообще набрал всего один зачетный пункт. В прошлом туре подопечные Головко сыграли вничью с "Подольем" - 1:1. Игра в три центральных защитника сработала, но учитывая турнирное положение надо побеждать.

Поединок начнется в 15:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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