Нива - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

На первый взгляд в этом противостоянии есть очевидный фаворит, но не надо спешить. В последнее время "Нива" не демонстрирует своего лучшего футбола, а "Кремень" выступал довольно неплохо. Игра первого круга завершилась победой "Нивы" - 2:1, но набрали три очка только благодаря голу в конце встречи. "Кремень" занимает последнее место, поэтому этому коллективу уже нечего терять.

Поединок начнется в 16:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.