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Нива - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива - Кремень: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
На первый взгляд в этом противостоянии есть очевидный фаворит, но не надо спешить. В последнее время "Нива" не демонстрирует своего лучшего футбола, а "Кремень" выступал довольно неплохо. Игра первого круга завершилась победой "Нивы" - 2:1, но набрали три очка только благодаря голу в конце встречи. "Кремень" занимает последнее место, поэтому этому коллективу уже нечего терять.
Поединок начнется в 16:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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