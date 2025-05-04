Полтава - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встреча команд, которые продолжают бороться за повышение в классе. "Агробизнес" в весенней части сезона еще не побеждал и с турнирной точки зрения этой команде очень важно наконец прервать эту серию. Игра первого круга завершилась волевой победой полтавчан.

Поединок начнется в 12:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.