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Полтава - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Полтава - Агробизнес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: СК Полтава
Встреча команд, которые продолжают бороться за повышение в классе. "Агробизнес" в весенней части сезона еще не побеждал и с турнирной точки зрения этой команде очень важно наконец прервать эту серию. Игра первого круга завершилась волевой победой полтавчан.
Поединок начнется в 12:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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