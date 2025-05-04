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Металлист 1925 - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Металлист 1925 - Металлист: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист 1925 - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Харьковское дерби ожидает всех болельщиков Первой лиги в пятом туре. В первом туре "Металлист" сенсационно победил - 1:0. Однако, повторить этот результат будет сложно, ведь "Металлист 1925" постепенно начинает набирать обороты. Разгромная победа над "Агробизнесом" в прошлом туре должна придать подопечным Патрика ван Леувена уверенности в собственных силах.

Поединок начнется в 15:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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