Металлист 1925 - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Харьковское дерби ожидает всех болельщиков Первой лиги в пятом туре. В первом туре "Металлист" сенсационно победил - 1:0. Однако, повторить этот результат будет сложно, ведь "Металлист 1925" постепенно начинает набирать обороты. Разгромная победа над "Агробизнесом" в прошлом туре должна придать подопечным Патрика ван Леувена уверенности в собственных силах.

Поединок начнется в 15:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.