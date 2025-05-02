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Подолье - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Подолье - Металлург: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 02.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Поділля
"Подолье" примет "Металлург" в матче 6-го тура Группы Выбывания Первой лиги.
Подопечные Сергея Ковальца в прошлом туре расписали ничью с "Диназом" (1:1), а запорожская команда уступила "Прикарпатью" (0:2).
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Поединок между командами начнется в 12:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.
Первая лига. Группа Выбывания. 6-й тур
02.05.2025
Хмельницкий, "Подолье"
"Подолье" 12:30 "Металлург"
Видеотрансляция - DiviSport
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