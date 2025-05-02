Первая лига. Подолье - Металлург 2:3. Дебютная в 2025 году победа запорожцев

"Подолье" в пяти весенних матчах еще не проигрывало, набрав девять очков. Два предыдущих матча команда Ковальца завершила вничью - 1:1. "Металлург" в прошлом туре дома уступил "Прикарпатью". После отставки Ильи Близнюка и его штаба запорожцы сыграют первый матч под руководством Юрия Слабышева. Его задача - сохранить место в Первой лиге напрямую. Руководил действиями команды сегодня Руслан Галигузов.

Уже в дебюте противостояния хозяева открыли счет. Савин пробил со штрафного и мяч с рикошетом залетел в дальний угол - 1:0. Фортуна в этом эпизоде улыбнулась "Подолью". Для Антона это третий гол за хмельницкий коллектив. На 27-й минуте сами себе проблемы создали подопечные Ковальца. Чушенко сбил Иродовского и это пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Близниченко - 1:1. На 35-й минуте гости уже вышли вперед. Иродовский прострелил на Нехтия и после его удара подставил ногу Фальковский, а Заяц не смог выбыть мяч с инии ворот. Все перевернулось с ног на голову - 1:2.

После перерыва "Подолью" надо было забивать, но моментов у хозяев не было. Слишком примитивно играли подопечные Ковальца. По счету гости играли уверенно. Такой вязкий футбол был на руку "Металлургу". На 75-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Швец не успел за Близниченко и вынужден был его сбивать. Это пенальти и удаление. Свое второе пенальти в матче реализовал Андрей Близниченко - 1:3. В компенсированное время вернул интригу в матч Профатило, но на большее времени не хватило - 2:3.

В итоге, долгожданная победа запорожского клуба. "Подолье" третий матч подряд выиграть не может.

Группа "Выбывание". Шестой тур

"Подолье" - "Металлург" 2:3

Голы: Савин (10), Профатило (90+1) - Близниченко (27, пен, 76, пен), Заяц (35, автогол)

Удаление: Швец (75) - Козлов (84)

"Подолье" (стартовый состав): Юрчук - Корешков, Чушенко, Швец, Заяц, Азизов, Веремеенко, Оробец, Кулиш, Савин, Шаврин

"Металлург" (стартовый состав): Байда - Костюченко, Юречко, Товкач, Козлов, Алибеков, Близниченко, Фальковский, Иродовский, Бандурин, Нехтий