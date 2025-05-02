Первая лига. ЮКСА - Эпицентр 0:1. Команда Нагорняка досрочно выходит в УПЛ

Седьмая команда чемпионской группы принимала лидера. Подопечные Сергея Нагорняка удерживали две клубные рекордные серии - победную из 8-ми игр и голевую - из 14-ти. Смена тренера не пошла на пользу ЮКСА, ведь в прошлом туре эта команда разгромно уступила "Буковине". Это был исторический матч для "Эпицентра", ведь три очка гарантировали этой команде досрочный выход в УПЛ.

Уже в дебюте встречи гости могли открывать счет, но Владислав Кристин из пределов штрафной попал в штангу. Старались как можно быстрее забить подопечные Нагорняка, чтобы спокойнее себя чувствовать. Хозяева играли вторым номером и сосредотачивались прежде всего на защите. В середине первого тайма еще раз повезло "крестоносцам", когда Кравчук пробил в перекладину. У команды Остапова даже намека на такие моменты не было. Футболисты ЮКСА против лидера играли достойно, но все же пропустили в конце тайма. Ситников сбил Кравчука и это пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Даниил Кравчук- 0:1. Для него это 12-й гол в нынешнем сезоне.

Сразу после перерыва бросились отыгрываться хозяева, но не хватало конструктива в заключительной трети поля. На 56-й минуте впервые в матче очень повезло "Эпицентру", когда Венди с нескольких метров пробил в стойку. В том эпизоде сложнее было не забить... Гости ответили своим моментом, когда Беженар попал в штангу. Стоит отдать должное футболистам ЮКСА, которые во второй половине встречи играли смело. Тем не менее, забить никак не удавалось...

В итоге, историческая победа "Эпицентра". Команда Нагорняка за три тура до завершения чемпионата гарантирует себе повышение в классе. А вот ЮКСА будет очень непросто подняться в топ-4.

Группа "Чемипонская". Пятый тур

ЮКСА - "Эпицентр" 0:1

Голы: Кравчук (45, пен)

ЮКСА (стартовый состав): Баранцов - Синегуб, Юзефович, Лукьянчук, Татарков, Евдокимов, Ситников, Матеус, Венди, Кононов, Ромариу

"Эпицентр"(стартовый состав): Билык - Мороз, Григоращук, Климец, В. Кристин, С. Кристин, Запорожец, Демченко, Беженар, Ляшенко, Кравчук