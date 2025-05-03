Первая лига. Кудровка - Буковина 2:0. Подопечные Баранова возвращаются на второе место

"Буковина" в прошлом туре в гостях разгромила ЮКСА и сохранила шансы побороться за повышение в классе. Своим дебютным голом за новую команду отметился нападающий Олег Кожушко. "Кудровка" неделю назад навязала борьбу лидеру, но все же минимально уступила. Коллектив из Черновцов перед туром всего на два очка отставал от "Кудровки" и это добавляло интриги этому противостоянию. Из-за дисквалификации хозяевам сегодня не мог помочь Николай Вечурко.

В дебюте встречи хозяева открыли счет. После розыгрыша углового Легостаев буквально затолкал мяч в ворота - 1:0. В этом эпизоде не внимательно сыграли игроки "Буковины". После пропущенного мяча начали играть активнее гости. Однако, с преодолением организованной защиты соперника у них ощущались проблемы. Опасно из выгодной позиции пробивал Гончарук, но не смог попасть в створ. Стоит отметить высокий прессинг "Буковины", который заставлял игроков "Кудровки" ошибаться. На 16-й минуте сами себе большие проблемы привезли гости. Свитюха длинной передачу нашел в штрафной Андрущенко, который воспользовался не согласованными действиями защитника и голкипера и переправил мяч в сетку - 2:0. Атаковали больше подопечные Чурилова, но результат на табло. После второго гола еще несколько шансов создали хозяева, но не реализовали. Больше голов до перерыва не было. Хороший первый тайм для "Кудровки".

В начале второго тайма должен был забивать Бусько, но каким-то чудом мяч не оказался в воротах. Черновицкий коллектив рисковал, ведь не было куда отступать. По счету уверенно играли подопечные Баранова и при первой возможности они выбегали в контратаки. На 64-й минуте должен был забивать Козак, но из выгодной позиции пробил выше ворот. Немало моментов сегодня создали футболисты обеих команд и за этой игрой приятно было наблюдать.

В итоге, игра завершилась победой "Кудровки", которая возвращается на второе место и будет ожидать матчей конкурентов.

Группа "Чемпионская". Пятый тур

"Кудровка" - "Буковина" 2:0

Голы: Легостаев (5), Андрущенко (16)

"Кудровка" (стартовый состав): Яшков - Рогозинский, Потимков, Шершень, Мельничук, Думанюк, Матвеев, Тепляков, Андрущенко, Свитюха, Легостаев

"Буковина" (стартовый состав): Каневцев - Солдат, Хамелюк, Лопыренок, Гончарук, Бойчук, Кольцов, Кожушко, Бусько, Тищенко, Морговский