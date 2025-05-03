Первая лига. Феникс-Мариуполь - Прикарпатье 2:3. Безумная развязка во Львове

Обе команды в хорошем настроении подходили к очной встрече. "Феникс-Мариуполь" выиграл два матча подряд, а "Прикарпатье“ в 2025 году вообще не проигрывало. Это был поединок второй и третьей команд группы. У соперников были кадровые потери на эту игру. Хозяевам не мог помочь Махнев, а гостям - Бучакчийский.

На 12-й минуте ворвался в штрафную Романюк, но в последний момент Жупанский достал мяч рукой и помешал игроку "Прикарпатья" пробить. Активнее начали игру гости. Шикарно пробивал в верхний угол Швец, но снова продемонстрировал свое мастерство Жупанский. Стоит отметить, что обе команды сегодня играли по схеме с тремя центральными защитниками. У команды Фещука в атаке ничего не получалось, а гости никак не могли забить. На перерыв команды ушли без голов. Это был хороший результат для хозяев, которые по игре уступали соперникам.

В начале второго тайма снова пришлось вступать в игру Жупанскому, когда он парировал удар Геника. Не забиваешь ты - забивают тебе. На 60-й минуте контратака принесли успех хозяевам. После передачи Буряка ударом в дальний угол отличился Непейпиев - 1:0. Для него это дебютный гол за новую команду. Очень быстро подопечные Фещука увеличили свое преимущество. После прострела Буряка отличился Булгаков - 2:0. Все перевернулось с ног на голову за три минуты. На 69-й минуте Швец мощным ударом вернул интригу в наш матч - 1:2. На 88-й минуте мяч попал в спину Палюха, но арбитр почему-то решил назначить пенальти. Возможно, арбитр увидел игру рукой Дворовенко.... Очень спорное решение, которое еще стоит дополнительно разбирать. Одиннадцатиметровый реализовал Француз - 2:2. В компенсированное время Хома принес три очка гостям - 2:3. Вот так развязка...

Группа "Выбывание". Шестой тур

"Феникс-Мариуполь" - "Прикарпатье" 2:3

Голы: Непейпиев (61), Булгаков (64) - Швец (69), Француз (88, пен), Хома (90+4)

"Феникс-Мариуполь" (стартовый состав): Жупанский - Данилюк, Палюх, Вовкун, Червак, Матусевич, Сидоренко, Богданов, Петько, Буряк, Машталир

"Прикарпатье" (стартовый состав): Кучерук - Француз, Болденков, Швец, Радульский, Романюк, Геник, Соловьев, Беспалько, Хома, Цюцюра