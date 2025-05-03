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Первая лига. Минай - Диназ 3:0. Это было убедительно
Встреча кризисных команд
Фото: ФК Минай
В Минае шестая команда группы принимала предпоследнюю. "Минай" три предыдущие игры проиграл и даже не забивал. Не таких результатов ожидали от подопечных Калиниченко после достаточно уверенного старта весенней части сезона. "Диназ" неделю назад наконец прервал свою серию из поражений когда сыграл вничью с "Подольем“.
Активно начали игру хозяева и на 15-й минуте открыли счет. После передачи Раска ударом в дальний угол отличился Рязанцев - 1:0. Очень быстро вышгородцы могли сравнять счет, но выход один на один не реализовал Черткоев. С большим желанием сегодня играли закарпатцы. Это и неудивительно, ведь им надо было реабилитироваться за предыдущие неудачи. На 23-й минуте после передачи Булгатова расстрелял ворота Рязанцев - 2:0. Дубль для Евгения! Первый тайм завершился с комфортным счетом для "Миная".
В начале второго тайма счет стал разгромным. После передачи Матюшенко не оставил шансов голкиперу Булгатов - 3:0. Для него это дебютный гол за "Минай". Хозяева сегодня старались забить как можно больше и за это желание они заслуживают одобрительных отзывов.
В итоге, закарпатцы прерывают свою серию из трех подряд поражений и наконец побеждают.
Группа "Выбывание". Шестой тур
"Минай" - "Диназ" 3:0
Голы: Рязанцев (15, 23), Булгатов (53)
"Минай" (стартовый состав): Росул - Дмитрук, Гаврилюк, Чуев, Прихна, Матюшенко, Демченко, Рязанцев, Малаки, Булгатов, Раско
"Диназ" (стартовый состав): Следзевский - Котуха, Михайленко, Старенький, Теплюк, Ворона, Кайда, Приходько, Черткоев, Латута, Кириченко
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