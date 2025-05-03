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Первая лига. Нива - Кремень 3:1. Судьбу матча решили замены Вирта
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Фото: ФК Нива Тернопіль
Шестой тур группы "Выбывание" завершился в Тернополе, где местная "Нива“ принимала "Кремень". Подопечные Юрия Вирта после двух подряд побед на старте весенней части чемпионата, сбавили темп и в трех следующих матчах добыли всего два очка. Безусловно, встреча с аутсайдером группы - это хорошая возможность реабилитироваться.
На 10-й минуте неожиданно гости открыли счет. После подачи Боровского головой переправил мяч в сетку Савицкий - 0:1. Очень не внимательно в этом эпизоде сыграли защитники тернопольского коллектива. На 32-й минуте хозяева сравняли счет. Мысык пробивал из пределов штрафной и мяч с рикошетом от защитника залетел в ворота - 1:1. В конце тайма пробивал все тот же Мысык, но на этот раз он попал в перекладину. В компенсированное время после подачи с углового забил Демиденко, но гол отменили из-за нарушения правил.
В начале второго тайма хозяева вышли вперед. После прострела Паламарчука отличился Денис Резепов - 2:1. Замены Вирта сработали! Второй тайм проходил под диктовку "Нивы". На 68-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Вышинский из пределов штрафной пробил в дальний угол - 3:1. И снова забил игрок, который вышел на замену.
В итоге, "Нива" прерывает свою серию без побед, а "Кремень" упускает шанс подняться с последнего места.
Группа "Выбывание". Шестой тур
"Нива" - "Кремень" 3:1
Голы: Мысык (32), Резепов (52), Вишинский (68) - Савицкий (10)
"Нива" (стартовый состав): Ольховой - Демиденко, Слотюк, Мудрый, Михальчук, В. Михайлив, Давыдов, Бей, Посевкин, Мысык, Напуда
"Кремень" (стартовый состав): Матус - Тилоха, Сидоренко, Аркуша, Боровский, Бондарь, Жданович, Ковальский, Прокопчук, Максименко, Савицкий
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