Директор клуба Первой лиги: Я бы хотел комплектовать команду, как это делает Атлетик Бильбао

Играющий директор “Диназа” Сергей Старенький рассказал, каким видит будущее клуба.

“Для нас первоочередным сейчас выстроить клубную вертикаль, вершиной которой является первая команда, чтобы ребята из нашего района имели шанс заявить о себе в футболе.

С первого дня моего пребывания в клубе я бы хотел, чтобы мы приблизились к тому уровню, чтобы комплектовать команду как это делает "Атлетик", в котором играют те пацаны, которые, если не воспитанники клуба, походят из Страны Басков, и развить эту историю для Вышгородского края", – сказал Старенький.