Первая лига. Полтава - Агробизнес 2:0. Полтавчане закрепляются на втором месте

Третья команда чемпионской группы принимала пятую. Соперников отделяло всего три очка, но команды в разном настроении подходили к очному противостоянию. "Полтава" в весенней части сезона проиграла лишь одну игру - лидеру группы. А вот "Агробизнес" в 2025 вообще не побеждал. Неделю назад подопечные Чижевского разгромно уступили "Металлисту 1925" - 0:4.

С первых минут гости старались высоко прессинговать, чтобы не давать полтавчанам спокойно доходить до заключительной трети поля. Первый удар в створ ворот нанесли подопечные Чижевского, но Семка не смог переиграть Восконяна. На 18-й минуте хозяева ответили своим моментом, но после прострела Галенкова в перекладину пробил Щербак. Повезло в этом эпизоде коллективу из Волочиска. Через несколько минут полтавчане все же достигли своего. Галенков ассистировал, а Одарюк шикарным ударом попал в верхний угол - 1:0. Для Владимира это четвертый гол в ворота "Агробизнеса". Больше голов до перерыва не было. Стоит отметить качественную игру хозяев в защите.

После перерыва полтавчане не играли на удержание счета, а пытались увеличить свое преимущество. Мог забивать Даниленко, но он не смог переиграть Хмеловского. Во второй половине встречи Восконян оставался без работы и в этом большая заслуга всей команды. На 71-й минуте все вопросы о победителе были сняты. После розыгрыша углового в дальний угол пробил Евгений Мисюра - 2:0. Для центрального защитника это шестой гол в нынешнем сезоне.

В итоге, "Полтава" возвращается на второе место за три тура до завершения чемпионата.

Группа "Чемпионская". Пятый тур

"Полтава" - "Агробизнес" 2:0

Голы: Одарюк (21), Мисюра (71)

"Полтава" (стартовый состав): Восконян - Бужин, Мисюра, Опанасенко, Коцюмака, Даниленко, Плахтырь, Галенков, Щербак, Одарюк, Марусич

"Агробизнес" (стартовый состав): Хмеловский - Гаврушко, Зинь, Войтиховский, Касимов, Белый, Слива, Козак, Семка, Толочко, Сидоренко