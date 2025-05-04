Первая лига. Металлист 1925 - Металлист 2:2. Хозяева были в шаге от еще одного поражения в дерби

В пятом туре чемпионской группы болельщиков Первой лиги ожидало харьковское дерби. Напомним, что в первом круге победил "Металлист" - 1:0. "Металлист 1925" неделю назад разгромил "Агробизнес“, но перед игрой занимал четвертое место. Даже в случае победы подопечные Патрика ван Леувена не смогли бы подняться на второе место. "Металлист" в предыдущей игре снова голов не забивал, уступив дома "Полтаве“. Команда Анищенко занимала последнее место в группе.

С первых минут хозяева прогнозируемо взяли мяч под свой контроль, но это не была игра в одни ворота. Подопечные Анищенко не только играли в обороне, но и при первой возможности выбегали в атаку. Не хватало конструктива в заключительной трети поля футболистам "Металлиста 1925". На 19-й минуте стандарт помог гостям открыть счет. Дигтярь подал с углового, а Гомес головой отправил мяч в сетку - 0:1. Напомним, что именно Габриэль забил в первом круге. Хозяева поля пытались расшатать защиту соперников за счет фланговых атак, но не хватало завершения. Во владении мячом было существенное преимущество у "Металлиста 1925", но результат на табло. Молодые футболисты "Металлиста" играли хладнокровно. В конце тайма Рыбак ошибся, но сам исправился когда парировал удар Мба. Забить до перерыва хозяева так и не смогли. Это был интересный и конкурентный первый тайм.

В начале второго тайма после ошибки защитников Дигтярь из пределов штрафной расстрелял ворота - 0:2. Второй удар в створ ворот и второй гол. Невероятное развитие событий! Этот пропущенный мяч заставил еще больше активизироваться хозяев, но они никак не могли забить.

На 64-й минуте Рашица шикарным ударом в дальний угол вернул интригу в наше противостояние - 1:2. Этот гол придал уверенности хозяевам, а гости несколько запаниковали. На 70-й минуте Ари Моура хладнокровно переправил мяч в сетку и сравнял счет - 2:2. Мог выводить "Металлист 1925" вперед Черноморец, но попал в штангу. От такого второго тайма все нейтральные болельщики получали удовольствие.

В итоге, харьковское дерби завершилось результативной ничьей. "Металлист 1925" теряет сверхважные очки, но могло быть даже хуже.

Группа "Чемпионская". Пятый тур

"Металлист 1925" - "Металлист" 2:2

Голы: Рашиця (64), Ари Моура (70) - Гомес (19), Дигтярь(48)

"Металлист 1925" (стартовый состав): Варакута - Салюк, Имереков, Черноморец, Кравец, Литвиненко, Ари Моура, Юрченко, Калитвинцев, Рашица, Мба

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак - Дигтярь, Гомес, Вернаттус, Федорив, Порох, Приходько, Пидручный, Тепляков, Цвиренко, Исаенко