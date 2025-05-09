Испытание на прочность для Подолья. Что смотреть в субботу в группе Выбывание

Болельщиков Первой лиги в субботу ожидает два матча в группе "Выбывание". Предлагаем вашему вниманию анонс противостояний.

Группа "Выбывание". Седьмой тур

"Металлург" - "Минай"

10.05.2025. 12:30. "Славутич Арена". Запорожье

Обе команды в хорошем настроении подходят к очному противостоянию. В первом матче после смены тренерского штаба запорожцы в волевом стиле смогли переиграть "Подолье" - 3:2. Два мяча в свой актив записал опытный Близниченко (оба с пенальти). Таким образом, это дебютная победа "Металлурга" весной. "Минай" после трех подряд поражений неделю назад не оставил шансов "Диназу" - 3:0. Команда Калиниченко вышла на игру с максимальным желанием реабилитироваться за предыдущие неудачи и у них все получилось. Закарпатцы могли даже забивать больше, но несколько подвела реализация. Перед седьмым туром "Минай" опережает запорожцев всего на один зачетный пункт. Напомним, что игра первого круга завершилась вничью.

"Виктория" - "Подолье"

10.05.2025. 13:00. УТБ ФК "ЛНЗ". Геронимовка

Лидер группы прошлый тур пропускал. "Виктория" сейчас своего ближайшего преследователя опережает всего на два очка, поэтому расслабляться рано. Подопечные Анатолия Бессмертного в весенней части сезона выиграли всего одну игру и трижды сыграли вничью. "Подолье" неделю назад разочаровало собственных болельщиков. Команда Сергея Ковальца дома уступила "Металлургу" - 2:3. Хмельницкий коллектив не может выиграть три тура подряд: две ничьи и поражение. От зоны прямого вылета "Подолье" оторвалось всего на три очка. Из-за дисквалификации не сможет помочь своей команде защитник Владимир Швец. Гостям сверхважно в конце сезона набирать очки, но против лидера будет очень непросто. Игра первого круга завершилась вничью - 1:1. Тогда в конце встречи спас хмельницкий коллектив Профатило.