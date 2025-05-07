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Диназ будет принимать гостей из Тернополя. Что смотреть в четверг в группе Выбывание

Первая лига

Стартовая игра тура

Диназ будет принимать гостей из Тернополя. Что смотреть в четверг в группе Выбывание

Фото: ФК Нива Тернопіль

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмой тур группы "Выбывание" стартует игрой в Демидове, где "Диназ" будет принимать тернопольскую "Ниву". Смогут ли подопечные Головко реабилитироваться за разгромное поражение в первом круге?

Группа "Выбывание". Седьмой тур

"Диназ" - "Нива"

08.05.2025. 13:30. "Диназ". Демидов

В прошлом туре подопечные Головко без шансов уступили "Минаю" - 0:3. В том противостоянии у вышгородцев вообще ничего не получалось. "Диназ" в 2025 году еще не побеждал: четыре поражения и ничья. Таким образом, команда сейчас занимает предпоследнее место и на три очка отстает от "Подолья". Очень сложно будет "Диназу" сохранить прописку в Первой лиге. "Нива" неделю назад в волевом стиле переиграла "Кремень“ - 3:1. Судьбу встречи решили замены Юрия Вирта. Игроки которые вышли во второй половине встречи проявили себя с лучшей стороны. "Нива" сейчас занимает третье место и может уже на этой неделе обойти "Прикарпатье“. Игра первого круга завершилась разгромной победой "Нивы" - 5:0. Сможет ли тернопольский коллектив и на этот раз подтвердить статус фаворита противостояния?

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Диназ (Вышгород) Нива (Тернополь)
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