Тренер Металлиста 1925 раскритиковал украинский футбол после ничьей в дерби

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал ничью в матче против "Металлиста" (2:2) в 5-м туре чемпионской группы Первой лиги.

- Я сегодня буду не многословным. Есть определенные проблемы с развитием футбола, но я сегодня увидел еще больше проблем в украинском футболе. Я думаю, вы не слепые и сами все видели, что происходило на поле, это не развитие футбола и я говорю не о футболистах.

- Сложилось впечатление, что мы увидели два совершенно разных тайма, что мешает команде играть так весь матч?

- Мы очень медленно начали, должны играть значительно быстрее. А второй тайм заиграли быстрее, но из-за ошибки получили второй гол, потом мы исправились и сравняли счет, а потом началось шоу, - сказал ван Леувен.