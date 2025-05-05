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Тренер Металлиста 1925 раскритиковал украинский футбол после ничьей в дерби

Первая лига

Патрик ван Леувен не был многословным

Тренер Металлиста 1925 раскритиковал украинский футбол после ничьей в дерби

Фото: ФК Металіст 1925

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Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал ничью в матче против "Металлиста" (2:2) в 5-м туре чемпионской группы Первой лиги.

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- Я сегодня буду не многословным. Есть определенные проблемы с развитием футбола, но я сегодня увидел еще больше проблем в украинском футболе. Я думаю, вы не слепые и сами все видели, что происходило на поле, это не развитие футбола и я говорю не о футболистах.

- Сложилось впечатление, что мы увидели два совершенно разных тайма, что мешает команде играть так весь матч?

- Мы очень медленно начали, должны играть значительно быстрее. А второй тайм заиграли быстрее, но из-за ошибки получили второй гол, потом мы исправились и сравняли счет, а потом началось шоу, - сказал ван Леувен.

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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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