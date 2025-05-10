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Шанс на четвертую подряд победу для Прикарпатья. Что смотреть в воскресенье в группе Выбывание
Завершается тур
Фото: МФК Прикарпаття
Очень непростое испытание ожидает последнюю команду группы "Выбывание", ведь "Прикарпатье" весной находится в фантастической форме. Смогут ли хозяева удивить своих соперников?
Группа "Выбывание". Седьмой тур
"Кремень" - "Прикарпатье"
11.05.2025.12:00.
Коллектив из Кременчуга в прошлом туре на выезде уступил "Ниве", но сыграл достойно. Подопечные Климовского даже смогли открыть счет, но соперник все же был сильнее. "Кремень" так и остается на последнем месте. У команды очень мало шансов сохранить прописку в Первой лиге, но весной в большинстве матчей "Кремень" играет довольно неплохо. Должен вернуться в стартовый состав команды Молько, который прошлый тур пропускал из-за дисквалификации.
"Прикарпатье" сейчас никто не может остановить. В 2025 году команда Рыпана еще не проигрывала и смогла даже подняться на второе место. Коллектив из Ивано-Франковска выиграл три матча подряд. Неделю назад "Прикарпатье" уступало 0:2, но на последних минутах смогло все перевернуть с ног на голову и выиграли у "Феникса-Мариуполя" - 3:2. Три очка команде принес Хома.
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