Игра за шесть очков в Волочиске. Что смотреть в субботу в чемпионской группе

С турнирной точки зрения сложно переоценить важность встречи в Волочиске. Обе команды не лучшим образом играют весной, поэтому их устроит только победа.

Группа "Чемпионская". Шестой тур

"Агробизнес" - ЮКСА

10.05.2025. 14:00. "Юность". Волочиск

"Агробизнес" в 2025 году еще не побеждал. Команда Чижевского четыре матча проиграла и один сыграла вничью. Неделю назад "Агробизнес" на выезде уступил "Полтаве". За предыдущие два тура коллектив из Волочиска пропустил шесть голов и не забил ни одного. После великолепной первой части сезона сложно сейчас узнать "Агробизнес". В защите команда немало ошибается, а вертикальный футбол не приносит выгоды. Перед туром "Агробизнес" занимал пятое место.

ЮКСА после смены тренера проиграла два матча подряд и тоже не забивала. Команда создала немало моментов против "Буковины" и "Эпицентра", но подводила реализация. Коллектив из Тарасовки не выглядит обреченным в последних играх, но результата не удается достигать. ЮКСА сейчас занимает последнее место в группе и если не победит "Агробизнес", то о плей-офф можно вообще забыть. Игра первого круга между этими соперниками завершилась без голов.