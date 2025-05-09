Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игра за шесть очков в Волочиске. Что смотреть в субботу в чемпионской группе
Ключевой матч для команд
Фото: ФК ЮКСА
С турнирной точки зрения сложно переоценить важность встречи в Волочиске. Обе команды не лучшим образом играют весной, поэтому их устроит только победа.
Группа "Чемпионская". Шестой тур
"Агробизнес" - ЮКСА
10.05.2025. 14:00. "Юность". Волочиск
"Агробизнес" в 2025 году еще не побеждал. Команда Чижевского четыре матча проиграла и один сыграла вничью. Неделю назад "Агробизнес" на выезде уступил "Полтаве". За предыдущие два тура коллектив из Волочиска пропустил шесть голов и не забил ни одного. После великолепной первой части сезона сложно сейчас узнать "Агробизнес". В защите команда немало ошибается, а вертикальный футбол не приносит выгоды. Перед туром "Агробизнес" занимал пятое место.
ЮКСА после смены тренера проиграла два матча подряд и тоже не забивала. Команда создала немало моментов против "Буковины" и "Эпицентра", но подводила реализация. Коллектив из Тарасовки не выглядит обреченным в последних играх, но результата не удается достигать. ЮКСА сейчас занимает последнее место в группе и если не победит "Агробизнес", то о плей-офф можно вообще забыть. Игра первого круга между этими соперниками завершилась без голов.
Популярное сейчас
- Полесье – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2025
- Таблица коэффициентов. Сезон закончен для всех стран вне топ-5, Украина существенно ухудшила свою стартовую заявку и перспективы
- Принципиальный соперник Реала готов выложить за Лунина более 20 млн евро
- Какая команда сначала сыграет дома? Определились пары плей-офф матчей Первой и Второй лиги
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире