Стратегически важный матч для Кудровки. Что смотреть в воскресенье в чемпионской группе

Интригующее противостояние ожидает болельщиков Первой лиги в Ужгороде, где "Металлист" будет принимать "Кудровку". Игра первого круга завершилась вничью - 1:1.

Группа "Чемпионская". Шестой тур

"Металлист" - "Кудровка"

11.05.2025. 14:00. "Авангард". Ужгород

"Металлист" неделю назад завершил вничью харьковское дерби - 2:2. Подопечные Анищенко выигрывали 2:0, но потеряли свое преимущество. На последние полчаса сил у харьковчан уже не осталось. Они могли даже проигрывать, но ничья все же справедливый результат. Таким образом, второй раз в весенней части сезона "Металлист" отбирает очки у "Металлиста 1925" даже несмотря на кадровые потери. У этого харьковского коллектива немного шансов на плей-офф, но весной легко никому не было и не будет против "Металлиста".

"Кудровка" в прошлом туре достаточно уверенно переиграла "Буковину“ - 2:0. Команда Баранова продолжает борьбу за прямое повышение в классе. В весенней части сезона коллектив из Черниговской области проиграл "Буковине" и "Эпицентру". Эта команда прежде всего славится своей командной игрой. Пройти организованную защиту "Кудровки" очень непросто, а в контратаки они выбегают качественно.