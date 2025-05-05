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Нагорняк объяснил, что не так с стадионом Эпицентра

Первая лига

Клуб сделает все для проведения матчей УПЛ в Каменце-Подольском

Нагорняк объяснил, что не так с стадионом Эпицентра

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк рассказал о ситуации с домашним стадионом клуба для матчей УПЛ.

- После матча с ЮКСА вы сказали, что руководство "Эпицентра" сделает все возможное, чтобы команды проводила свои домашние матчи в УПЛ на арене в родном городе. Пока же стадион имени Тонкочеева не соответствует регламентным нормам УПЛ. Каким именно?

- Окончательно по этому вопросу, где мы будем играть домашние в следующем сезоне, ясности сейчас нет. Да, я повторюсь, "Эпицентр" сделает все от клуба зависящее, чтобы поединки УПЛ проходили в Каменце-Подольском.

Что именно нужно модернизировать, честно, я точно не знаю. Насколько мне известно, на стадионе должны сделать все, чтобы он соответствовал нормам регламента. Главная проблема на сегодня с освещением.

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- Стадион в Каменце-Подольском рассчитан на 2 587 мест, но этого недостаточно для УПЛ. Проходной минимум, утвержденный в регламенте чемпионата, составляет 4,5 тысячи. Поэтому, и этот нюанс нужно исправить.

Однако у меня есть вопрос, а зачем? Сейчас на трибуны арен УПЛ пускают тысячу-полторы зрителей, потому что война все еще продолжается.

- Даже и не знаю, что ответить... Не погружался в этот вопрос, потому что элементарно не хватает времени заниматься еще и этим, - сказал Нагорняк.

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Сергей Нагорняк Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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