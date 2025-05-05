Коуч Металлиста считает ничью закономерным результатом в дерби

Главный тренер "Металлиста" Андрей Анищенко поделился мыслями после ничьей с "Металлистом 1925" (2:2) в 5-м туре чемпионской группы Первой лиги.

- Как ни крути, но это была встреча двух команд из одного города - из Харькова. Это дерби. Очень обидно, что из-за войны эти два весенних матча не состоялись у нас дома. Хотя следует отметить очень хорошие условия на стадионе "Левый берег". Да и атмосфера полностью соответствовала характеру этого поединка - было напряжение, борьба, эмоции.

Наши ребята делали все, что могли. Что-то нам удавалось лучше, что-то - не очень, особенно во втором тайме. Но если учитывать кадровый ресурс, то нам не удалось выровнять игру и улучшить ее за счет замен. Соперник же, наоборот, значительно усилил игру, выпустив свежих и креативных игроков. Во втором тайме они заметно прибавили в темпе, и моментов у наших ворот стало больше. Кроме того, во второй половине матча "Металлист 1925" имел преимущество на флангах, а у нашей штрафной площадки и в центре поля появилось больше пространства.

В итоге имеем один зачетный балл, и я считаю, что мы его заслуженно получили в очень тяжелой игре.

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- Соответствует ли результат матча вашим ожиданиям?

- Мы всегда надеемся на положительный для нас счет, но учитывая то, как складывались события... Честно говоря, ничья - это закономерный результат этого матча, - считает Анищенко.