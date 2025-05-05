"Это не футбол", - хавбек Металлиста 1925 раскритиковал игру Металлиста в харьковском дерби

Хавбек "Металлиста 1925" Владлен Юрченко высказался о дерби с "Металлистом" (2:2) в матче Первой лиге.

"Чувствуем, что было дерби. Но дерби было такое... От нас первый тайм не был провальным. Они забили с одного стандарта и все. Это наша ошибка, но они всю игру сзади стояли, 11 человек. Я не могу сказать, что мы не контролировали игру. Мы контролировали, но так вышло, что проигрывали 0:2. Однако отыграли два мяча и показали, что мы сильнее. Футбол был от одной команды. Это не футбол, когда соперник стоит у себя. Не знаю, мне кажется, для фанов не очень интересно.

Конечно, 2:2 – это неудача для нас.

Первая лига? Конечно, мы должны уверенно занимать 1-2 места и выходить с запасом. Если это не так, то ясно, что не все получается. Есть на это причины. Много изменений в составе, мы пока налаживаем игру, команда более целостной становится", - сказал Юрченко.