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"За нашей спиной крупная, мощная, компания", - Нагорняк рассказал, как Эпицентр собирается играть в УПЛ
Эпицентр первым заработал путевку в элиту
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк рассказал, как и где команда планирует играть в УПЛ, куда команда уже официально оформила путевку.
"Вы знаете, какая за нашей спиной компания крупная, мощная. Но не будет такого, что мы будем скупать звезд. Будем идти шаг за шагом. В следующем сезоне цель – закрепиться в УПЛ, это задание номер один. А дальше развиваться, улучшать инфраструктуру. 50 тысяч долларов зарплаты? Такого точно не будет. 60% игроков останутся, но нужно несколько новичков для конкуренции.
Конечно, под УПЛ бюджет будет увеличен. У нас нет легионеров, но, думаю, кого-то подпишем.
Где играть будем? Главная проблема – освещение стадиона. Есть и другие трудности. Ведем переговоры. Для нас очень важно играть в Каменец-Подольском. У нас есть свой болельщик, мы хотим играть дома. Те условия, которые выставил аттестационный комитет, мы успеваем все сделать", – сказал Нагорняк.
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