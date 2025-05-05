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Эпицентру, чтобы принимать матчи УПЛ на своем стадионе, нужно устранить один основной недостаток
На отсутствие подогрева и вместительность стадиона УАФ готова закрыть глаза
instagram.com/fc.epicentr
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Впрочем, пока неизвестно, где команда будет проводить домашние матчи в элите. Стадион в Каменец-Подольском не соответствует требования УПЛ, хотя в клубе и говорят, что постараются за летний перерыв устранить недочеты.
Как сообщает журналист Максим Гиленко, для аттестации стадиона клубу нужно устранить главный недостаток, а именно – установить мачты освещения, которые давали бы нужную мощность для ТВ-картинки. Если "Эпицентр" успеет установить эти мачты, он сможет играть на родном стадионе. Стоимость установки этого оборудования составляет примерно 15 млн гривен.
На проблемы с подогревом газона (которого нет и установить его нереально) и вместительности арены в период войны УАФ и УПЛ готовы закрыть глаза.
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