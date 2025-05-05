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Эпицентру, чтобы принимать матчи УПЛ на своем стадионе, нужно устранить один основной недостаток

Первая лига

На отсутствие подогрева и вместительность стадиона УАФ готова закрыть глаза

Эпицентру, чтобы принимать матчи УПЛ на своем стадионе, нужно устранить один основной недостаток

instagram.com/fc.epicentr

Новина українською

"Эпицентр" официально оформил выход в УПЛ, де команда сыграет в следующем сезоне.

Впрочем, пока неизвестно, где команда будет проводить домашние матчи в элите. Стадион в Каменец-Подольском не соответствует требования УПЛ, хотя в клубе и говорят, что постараются за летний перерыв устранить недочеты.

Как сообщает журналист Максим Гиленко, для аттестации стадиона клубу нужно устранить главный недостаток, а именно – установить мачты освещения, которые давали бы нужную мощность для ТВ-картинки. Если "Эпицентр" успеет установить эти мачты, он сможет играть на родном стадионе. Стоимость установки этого оборудования составляет примерно 15 млн гривен.

На проблемы с подогревом газона (которого нет и установить его нереально) и вместительности арены в период войны УАФ и УПЛ готовы закрыть глаза.

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Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
Футбольний | Максим Гіленко
Опубликовал: Михаил Черныш
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