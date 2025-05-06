Нагорняк: Не будет такого, что Эпицентру сразу дадут сумасшедший бюджет, чтобы скупать звезд

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк прокомментировал финансовые ожидания от клуба после выхода в УПЛ.

– "Эпицентр" как клуб экономически готов быть конкурентным в УПЛ с точки зрения зарплат, с точки зрения возможности переманивать футболистов?

– За нашей спиной вы знаете, какая мощная компания. Здесь не будет такого, что сразу дадут сумасшедший бюджет, чтобы команда скупала звезд.

Моя позиция такая, чтобы идти шаг за шагом – что, например, на следующий год, следующий чемпионат нам нужно закрепиться в УПЛ. Задача одна будет – закрепиться в УПЛ. А дальше уже развиваться по ходу дела, улучшать инфраструктуру и все остальное.

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– Вы проговаривали с руководством, оно это нормально воспринимает? В последнее время у нас кто выходит из Первой лиги: "Кривбасс" – поднялись, сразу задача наверху бороться, "Полесье", "Карпаты" те же. У вас спокойно к этому относятся?

– "Карпаты" – то же самое, насколько я знаю. Они тоже сказали: "Нам закрепиться в УПЛ". Давайте вспомним, как "Карпаты" стартовали в первый сезон, когда вернулись: не совсем удачно, притирались, потом понемножку пошел результат, и сейчас команда борется за еврокубки.

Что-то загадывать заранее я не хочу. Основной задачей будет остаться в УПЛ. Там, кто его знает, может, мы усилимся какими-то квалифицированными футболистами, где-то еще футболисты какие-то выстрелят – почему нет?

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– Компания "Эпицентр", экономический гигант Украины, будет сейчас разбрасываться деньгами, вы соберете топ-топ футболистов, по 50 тысяч долларов зарплаты будете платить – такого не стоит ожидать?

– Уверяю вас, такого точно не будет. Я же говорю, львиная доля футболистов, 60-70 процентов, останутся в команде. Да, я хотел бы 5-6 новичков для того, чтобы создать конкуренцию, чтобы мы были конкурентоспособными в УПЛ.

Действительно, что клуб поднимет бюджет, это совершенно точно. Но на какой уровень – я не могу вам пока сказать. Когда у меня будет информация – я буду готов ею поделиться. Но то, что вы назвали такие цифры – на первый год в УПЛ точно не будет, – сказал Нагорняк.