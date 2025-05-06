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Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная

Первая лига

Гость выпуска - Олег Федорчук

Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 05.05.2025.

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Гость программы - известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук.

В выпуске:

  • Группа Чемпионская: "Эпицентр" оформляет путевку в УПЛ, битва за первую четверку продолжается;
  • Группа Выбывания: эмоциональная победа "Металлурга", "Прикарпатье" продолжает впечатлять;
  • Вторая лига: "Пробий" выигрывает свою группу, "Чайка" наконец-то побеждает. Розыгрыш официального мяча ПФЛ - SELECT Brillant Super - на финише.

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Первая лига Олег Федорчук Вторая лига ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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