Первая лига
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Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная
Гость выпуска - Олег Федорчук
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 05.05.2025.
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Гость программы - известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук.
В выпуске:
- Группа Чемпионская: "Эпицентр" оформляет путевку в УПЛ, битва за первую четверку продолжается;
- Группа Выбывания: эмоциональная победа "Металлурга", "Прикарпатье" продолжает впечатлять;
- Вторая лига: "Пробий" выигрывает свою группу, "Чайка" наконец-то побеждает. Розыгрыш официального мяча ПФЛ - SELECT Brillant Super - на финише.
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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