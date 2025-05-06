Игрок Металлиста объяснил, почему не удалось удержать победу над Металлистом 1925

Полузащитник "Металлиста" Евгений Исаенко поделился мыслями относительно ничейного результата с "Металлистом 1925" (2:2) в 5-м туре чемпионской группы Первой лиги.

- Евгений, со стороны зрителя матч выглядел просто замечательно. А какие впечатления у тебя как у непосредственного участника игры?

- Да, конечно, это было настоящее харьковское дерби с соответствующей атмосферой. Можно только поблагодарить в первую очередь болельщиков за то, что создали все это - и за то, что они заряжают футболистов даже в такие непростые времена. Огромная благодарность нашим фанатам - это они сделали эту игру!

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Слышал, что во время матча с трибун скандировали твою фамилию? Похоже, ты становишься любимчиком болельщиков "Металлиста".

- И я очень рад этому! Опять же, благодарен нашим болельщикам за такую честь. Я выкладываюсь на полную на футбольном поле, чтобы радовать их и действительно стать любимчиком.

Читайте также Тренер Металлиста 1925 раскритиковал украинский футбол после ничьей в дерби

- Относительно самой игры. После того, как счет стал 2:0, казалось, что вы вот-вот разовьете успех. Что, по твоему мнению, пошло не так?

- Да, игра складывалась хорошо до второго забитого мяча. И, как по мне, нам совсем немного не хватило концентрации. Думаю, если бы мы еще минут 10 продержали счет 0:2, то соперник, скорее всего, уже не смог бы отыграться. Мы же, в свою очередь, имели бы шансы еще больше нарастить преимущество на контратаках. Но "Металлист 1925", считаю, очень сильная команда, поэтому результат в итоге - закономерен.

- По итогам двух матчей, кажется, что вы нашли подход к этой команде. В обоих поединках "Металлисту 1925" было очень сложно вам противостоять...

- Конечно! Мы не выходим на поле, чтобы смотреть на статусность игроков или думать об их финансировании. Мы выходим делать свою работу - отдаемся полностью и играем ради наших болельщиков.

- Евгений, тебя недавно признали лучшим игроком "Металлиста" в апреле. Это твое первое подобное признание в клубе. Что чувствуешь по этому поводу?

- Безусловно, это очень приятно. Но, если честно, я бы с удовольствием обменял это звание на еще несколько побед для команды. Но ничего - работаем дальше. Победы еще впереди, - приводит слова Исаенко клубная пресс-служба.