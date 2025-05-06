Эксперт: Надеюсь, что Эпицентр заставит с собой считаться и в элите

Авторитетный тренер, а ныне эксперт Олег Федорчук прокомментировал выход "Эпицентра" в УПЛ, а также высказался о борьбе за повышение в классе среди других клубов Первой лиги.

"Отдам должное главному тренеру "Эпицентра" Сергею Нагорняку и его ассистентам, которые целенаправленно, не форсируя событий, работали над созданием боеспособной команды. Надеюсь, что "Эпицентр" заставит с собой считаться и в элите - конечно, при условии качественного доукомплектования.

Что касается ответа на вопрос о том, кто станет обладателем второй прямой путевки в УПЛ, то склоняюсь к тому, что "Металлист 1925" таки финиширует вторым, хотя теперь в каждом из трех поединков, которые осталось сыграть, харьковчанам надо прыгать выше головы. А в переходных поединках с аутсайдерами УПЛ примут участие "Полтава" и "Кудривка". Впрочем, если на этой неделе "Металлист 1925" не победит в Черновцах, тогда как "Полтава" возьмет верх над не мотивированным "Эпицентром", то ситуация может кардинально измениться.

Кстати, я не удивлюсь, если в стыковых матчах сыграет пара "Ворскла" - "Металлист 1925", - сказал Федорчук.