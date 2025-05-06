Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы приятно удивлены". Защитник Металлиста оценил поддержку болельщиков в дерби
Габриэль Гомес поделился эмоциями от матча с "Металлистом 1925"
Фото: ФК Металіст
Защитник "Металлиста" Габриэль Гомес описал свои впечатления от напряжения в дерби с "Металлистом 1925" и прокомментировал результат встречи - 2:2.
- Габи, поединок с "Металлистом 1925" получился очень драматичным. Как считаешь, кто в нем был ближе к победе?
- Учитывая, что мы по ходу встречи выигрывали 2:0, понятно, что именно мы были ближе к общему успеху и имели шансы еще больше развить свое преимущество. Но были определенные детали, за которыми мы не уследили - и именно они усложнили нам игру. В итоге мы расстроены тем, что не удержали победный счет.
- Тебе уже второй раз подряд удалось забить в ворота этого соперника. Ожидал, что снова отличишься - еще и в подобном стиле?
- Конечно, нет. Всегда хочется забивать голы, но конкретного ожидания того, что это снова произойдет именно так - не было. Однако желание победить сегодня было значительно сильнее желания отличиться.
- Ты впервые воочию увидел, какой может быть поддержка болельщиков в матче между харьковскими командами. Напомнила ли тебе эта атмосфера то, что ты видел в Бразилии?
- Да, конечно! Я вам больше скажу - поддержка фанатов чувствовалась не только на стадионе, но и в личном общении с людьми после игры, а также в соцсетях перед матчем. То, что происходило на трибунах, очень нас заряжало и дополнительно мотивировало двигаться вперед. Ощущения от поддержки были фантастические - и всей команде это очень понравилось. Искренне говорю: мы приятно удивлены. И с нетерпением ждем момента, когда сможем вернуться в Харьков и играть перед родной публикой!, - сказал Гомес.
Популярное сейчас
- Помощь пришла, откуда не ждали. Лехия с пятью украинцами может сохранить лицензию для Экстраклясы
- Эпицентру, чтобы принимать матчи УПЛ на своем стадионе, нужно устранить один основной недостаток
- Таловеров раздумывает над уходом из Плимута. На него есть претенденты в Англии
- Источник: бразилец Металлиста заинтересовал клуб УПЛ
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе