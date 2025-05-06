"Мы приятно удивлены". Защитник Металлиста оценил поддержку болельщиков в дерби

Защитник "Металлиста" Габриэль Гомес описал свои впечатления от напряжения в дерби с "Металлистом 1925" и прокомментировал результат встречи - 2:2.

- Габи, поединок с "Металлистом 1925" получился очень драматичным. Как считаешь, кто в нем был ближе к победе?

- Учитывая, что мы по ходу встречи выигрывали 2:0, понятно, что именно мы были ближе к общему успеху и имели шансы еще больше развить свое преимущество. Но были определенные детали, за которыми мы не уследили - и именно они усложнили нам игру. В итоге мы расстроены тем, что не удержали победный счет.

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- Тебе уже второй раз подряд удалось забить в ворота этого соперника. Ожидал, что снова отличишься - еще и в подобном стиле?

- Конечно, нет. Всегда хочется забивать голы, но конкретного ожидания того, что это снова произойдет именно так - не было. Однако желание победить сегодня было значительно сильнее желания отличиться.

- Ты впервые воочию увидел, какой может быть поддержка болельщиков в матче между харьковскими командами. Напомнила ли тебе эта атмосфера то, что ты видел в Бразилии?

- Да, конечно! Я вам больше скажу - поддержка фанатов чувствовалась не только на стадионе, но и в личном общении с людьми после игры, а также в соцсетях перед матчем. То, что происходило на трибунах, очень нас заряжало и дополнительно мотивировало двигаться вперед. Ощущения от поддержки были фантастические - и всей команде это очень понравилось. Искренне говорю: мы приятно удивлены. И с нетерпением ждем момента, когда сможем вернуться в Харьков и играть перед родной публикой!, - сказал Гомес.