  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полтава - Агробизнес 2:0. Видео голов и обзор матча

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полтава - Агробизнес 2:0. Видео голов и обзор матча

Первая лига
Обновлено

Важные три очка для "горожан"

Полтава - Агробизнес 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полтава" уверенно обыграла "Агробизнес" в домашней игре пятого тура чемпионской группы Первой лиги.

В первом тайме за хозяев отличился Владимир Одарюк, во втором - Евгений Мисюра.

Благодаря этой победе "Полтава" поднялась на второе место. "Агробизнес" остался на 5-й строчке.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Группа "Чемпионская". Пятый тур

"Полтава" - "Агробизнес" 2:0

Голы: Одарюк (21), Мисюра (71)

По теме
yellow-arrow
"Мы приятно удивлены". Защитник Металлиста оценил поддержку болельщиков в дерби
yellow-arrow
Эксперт: Надеюсь, что Эпицентр заставит с собой считаться и в элите
yellow-arrow
Игрок Металлиста объяснил, почему не удалось удержать победу над Металлистом 1925
Первая лига СК Полтава Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости