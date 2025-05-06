Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полтава - Агробизнес 2:0. Видео голов и обзор матча
Важные три очка для "горожан"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Полтава" уверенно обыграла "Агробизнес" в домашней игре пятого тура чемпионской группы Первой лиги.
В первом тайме за хозяев отличился Владимир Одарюк, во втором - Евгений Мисюра.
Благодаря этой победе "Полтава" поднялась на второе место. "Агробизнес" остался на 5-й строчке.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Группа "Чемпионская". Пятый тур
"Полтава" - "Агробизнес" 2:0
Голы: Одарюк (21), Мисюра (71)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Четыре варианта для Ротаня, ПСЖ интересуется Забарным, гол Сикана. Главные новости за 5 мая
- В честь юбилея школы Днепр 75: ветераны и выпускники сыграли спарринг. Экс-форвард сборной оформил хет-трик
- "Это не та команда, которая была": Костышин – о подопечных в матче с Ворсклой
- Эпицентру, чтобы принимать матчи УПЛ на своем стадионе, нужно устранить один основной недостаток
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000