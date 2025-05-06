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Судаков снова высказался о харьковском дерби - на его слова уже ответили
Обменялись теплыми словами
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков в очередной раз поддержал "Металлист" после ничьей в матче 5-го тура Чемпионской группы Первой лиги с "Металлистом 1925" (2:2).
Напомним, Судаков написал следующее: "Рад видеть, что "Металлистов" хватает на всех... Но сердце по-прежнему за настоящий".
Пресс-служба "Металлиста" не осталась в стороне и с теплом отреагировала на слова хавбека:
"Ощущали твою поддержку".
Напомним, Судаков - воспитанник "Металлиста", он находился в структуре клуба с 2014 по 2016 год.
Также добавим, что в апреле, после победы "Металлиста" над "Металлистом 1925" (1:0) Георгий написал в комментариях: "Поздравляю с победой, настоящий "Металлист". Это не понравилось президенту "Металлиста 1925" Владимиру Носову, который ответил: "Поздравляю с большим количеством успешных подборов головой".
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