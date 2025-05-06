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Кудровка - Буковина 2:0. Видео голов и обзор матча

Первая лига
Обновлено

Противостояние конкурентов

Кудровка - Буковина 2:0. Видео голов и обзор матча

DiviSport

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кудровка" переиграла "Буковина" в пятом туре чемпионской группы Первой лиги.

Победу коллективу из Черниговщины принесли голы Артема Легостаева и Максима Андрущенко.

В таблице группы "Кудровка" занимает 4-е место, "Буковина" - 7-е.

Группа "Чемпионская". Пятый тур

"Кудровка" - "Буковина" 2:0

Голы: Легостаев (5), Андрущенко (16)

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