Первая лига
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Кудровка - Буковина 2:0. Видео голов и обзор матча
Противостояние конкурентов
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"Кудровка" переиграла "Буковина" в пятом туре чемпионской группы Первой лиги.
Победу коллективу из Черниговщины принесли голы Артема Легостаева и Максима Андрущенко.
В таблице группы "Кудровка" занимает 4-е место, "Буковина" - 7-е.
Группа "Чемпионская". Пятый тур
"Кудровка" - "Буковина" 2:0
Голы: Легостаев (5), Андрущенко (16)
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