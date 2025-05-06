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Нива Т - Кремень 3:1. Видео голов и обзор матча

Первая лига

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Нива Т - Кремень 3:1. Видео голов и обзор матча

Нива Тернопіль

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Тернопольская "Нива" одержала волевую победу над "Кременем" в шестом туре группы "Выбывание" Первой лиги.

На быстрый гол кременчужского клуба хозяева поля ответили тремя результативными ударами.

Таким образом, "Нива" прерывает свою трехматчевую безвыигрышную серию, а "Кремень" остается на последней строчке.

Группа "Выбывание". Шестой тур

"Нива" Т - "Кремень" 3:1

Голы: Мысык (32), Резепов (52), Вишинский (68) - Савицкий (10)

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