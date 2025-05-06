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Нива Т - Кремень 3:1. Видео голов и обзор матча
Важные три очка для коллектива Вирта
Нива Тернопіль
Тернопольская "Нива" одержала волевую победу над "Кременем" в шестом туре группы "Выбывание" Первой лиги.
На быстрый гол кременчужского клуба хозяева поля ответили тремя результативными ударами.
Таким образом, "Нива" прерывает свою трехматчевую безвыигрышную серию, а "Кремень" остается на последней строчке.
Группа "Выбывание". Шестой тур
"Нива" Т - "Кремень" 3:1
Голы: Мысык (32), Резепов (52), Вишинский (68) - Савицкий (10)
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