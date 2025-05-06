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Минай – Диназ 3:0. Видео голов и обзор матча

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Минай – Диназ 3:0. Видео голов и обзор матча

Минай

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" одержал крупную победу над "Диназом" в шестом туре группы "Выбывание".

Дубль в составе закарпатского клуба оформил Евгений Рязанцев, а еще один гол забил Демид Булгатов.

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Группа "Выбывание". Шестой тур

"Минай" - "Диназ" 3:0

Голы: Рязанцев (15, 23), Булгатов (53)

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