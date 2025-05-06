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Минай – Диназ 3:0. Видео голов и обзор матча
"Лисицы" в ударе
Минай
"Минай" одержал крупную победу над "Диназом" в шестом туре группы "Выбывание".
Дубль в составе закарпатского клуба оформил Евгений Рязанцев, а еще один гол забил Демид Булгатов.
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Группа "Выбывание". Шестой тур
"Минай" - "Диназ" 3:0
Голы: Рязанцев (15, 23), Булгатов (53)
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