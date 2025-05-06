Эпицентр выбрал нового спортивного партнера для сезона 2025/26

"Эпицентр" объявил о начале сотрудничества с новым техническим партнером - украинским производителем одежды Bavovna. Партнерство вступит в силу с сезона 2025/26.

В настоящее время клуб носит форму от итальянской компании Macron.

"Теперь Bavovna станет официальным техническим партнером клуба, предоставляя команде самую современную спортивную экипировку.

Это партнерство открывает новые горизонты для развития клуба и повышения уровня комфорта и поддержки игрокам. Каждый матч ФК "Эпицентр" будет отмечаться не только высоким спортивным мастерством, но и профессиональной экипировкой от бренда Bavovna.

Мы уверены, что вместе добьемся новых высот в футболе и обеспечим незабываемые моменты для всех болельщиков!", - говорится в заявлении клуба.