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Эпицентр выбрал нового спортивного партнера для сезона 2025/26
Клуб заключил партнерство с украинским производителем формы
Фото: ФК Епіцентр
"Эпицентр" объявил о начале сотрудничества с новым техническим партнером - украинским производителем одежды Bavovna. Партнерство вступит в силу с сезона 2025/26.
В настоящее время клуб носит форму от итальянской компании Macron.
"Теперь Bavovna станет официальным техническим партнером клуба, предоставляя команде самую современную спортивную экипировку.
Это партнерство открывает новые горизонты для развития клуба и повышения уровня комфорта и поддержки игрокам. Каждый матч ФК "Эпицентр" будет отмечаться не только высоким спортивным мастерством, но и профессиональной экипировкой от бренда Bavovna.
Мы уверены, что вместе добьемся новых высот в футболе и обеспечим незабываемые моменты для всех болельщиков!", - говорится в заявлении клуба.
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Напомним, ранее команда Сергея Нагорняка досрочно оформила исторический выход в Украинскую Премьер-лигу.
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